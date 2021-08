SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal 23 al 31 agosto, si svolgerà a San Benedetto del Tronto, il Festival Internazionale “Confini di Danza”, giunto alla sua nona edizione. Il Festival, che ha la direzione artistica di Antonella Ascani, avrà luogo in alcune location di San Benedetto e due importanti appuntamenti si terranno presso gli spazi della Lega Navale di Porto d’Ascoli adiacenti al meraviglioso giardino “Creuza de ma”; le altre lezioni si svolgeranno presso l’ Hopera Ballet Istituto Formazione Danzatori di San Benedetto del Tronto, nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza vigenti.

Come in ogni edizione, che ha ospitato importanti nomi della danza nazionale e internazionale, tra cui ricordiamo Lindasy Kemp, Renato Greco, Leontine Snel, Steve La Chance, Luc Bouy, anche in questa, oltre agli stage, ai workshop e ai laboratori coreografici, ci saranno serate di altissimo livello e spessore con spettacoli di danza, conferenze, incontri con gli artisti ospiti e presentazioni di libri sul mondo della danza. I docenti di questa edizione saranno Andrei Fedotov, per la danza classica, Antonella Ascani, con il suo laboratorio coreografico, Alessandra La Spada, per la danza contemporanea, Domenico Pezzuoli, con lezioni di hip hop, Massimo Castagnini, con Gyrokinesis, Marzia Ascani, mental coach, con “Coaching nella danza”.

Momento importante e atteso sia da tutti gli amanti della danza che da chi vuole condividere un’esperienza legata a quest’arte, il Festival “Confini di Danza” rappresenta una nuova occasione per poter guardare oltre e ripartire.

Per informazioni e prenotazioni: 329 89 63 041

