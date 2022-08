SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, per aver ospitato negli anni l’eccellenza della danza mondiale, il Festival Internazionale Confini di danza, che nel 2022 raggiunge la decima edizione, in programma dal 22 al 27 agosto a San Benedetto: come ogni anno il Festival rappresenta una tappa di cultura, di crescita artistica e di divulgazione.

Lezioni e masterclass si terranno presso le aule di Hopera Ballet Istituto formazione danzatori, in via Airone 21, a Porto d’Ascoli, andando ad offrire un ricco programma.

Il 22 al 23 agosto l’affermata coreografa Antonella Ascani che terrà un Laboratorio corografico.

Il 25 e il 26 agosto sarà alla volta di Daniela Maccari, prima ballerina della Lindsay Kemp Company. Daniela Maccari terrà un seminario di teatro danza, portando avanti e dando continuità al lavoro del grande mimo e danzatore Lindsay Kemp.

Il maestro le ha affidato e creato per lei ruoli di forte impatto, in produzioni che hanno riscosso grandi consensi nei vari tour in Italia, Spagna e Regno Unito.

Il 22, il 24 e il 27 agosto sarà la volta delle lezioni di Coaching nella danza con Marzia Ascani: Focus e concentrazione applicato alla danza, al movimento.

Le sessioni di coaching sono rivolte a danzatori, attori, cantanti, musicisti e sportivi, per ottenere focus, concentrazione, serenità e sicurezza.

Il 26 e 27 il danzatore Massimo Castagnini, che terrà due lezioni di stretching e respirazione, dal titolo Stretch and breath.

La serata del 25 agosto, inoltre, ricorderà e omaggerà Lindsay Kemp, a cura di Marzia Ascani, con Daniela Maccari, presso Bagni Oltremare, con ingresso libero.

Il grande maestro Lindsay Kemp, infatti, è stato ospite per molti anni del festival Confini di danza, ed è stato d’ispirazione per grandissimi artisti, tra cui David Bowie, Peter Gabriel, Kate Bush, Lady Gaga