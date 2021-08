CORROPOLI – Sabato 14 agosto, alle ore 21,30, nella splendida Piazza Pié di Corte di Corropoli, nell’ambito del Cinquecento Jazz Festival, che ha il Patrocinio e il supporto del Comune di Corropoli e della Presidenza del Consiglio Regionale, verrà consegnato il premio Alfredo Impullitti 2021 alla carriera a Martin Taylor, dopo il concerto, unico in tutta Italia, in cui si esibirà con il Domingo Muzietti Trio (Domingo Muzietti – chitarra, Massimo Giovannini – basso, Massimo Manzi – batteria). Presenterà la serata Elvezio Rosati.

Considerato il principale esponente mondiale del jazz solista e della chitarra fingerstyle, nominato ai Grammy e Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico (MBE), Martin Taylor possiede uno stile inimitabile, che gli è valso il plauso di tanti altri musicisti, fan e critici. Il suo stile inconfondibile combina abilmente virtuosismo, musicalità e umorismo con una presenza scenica forte e coinvolgente. La sua straordinaria carriera musicale dura da cinque decenni, con oltre 100 registrazioni al suo attivo. Completamente autodidatta a partire dall’ età di 4 anni, Taylor ha inventato e sviluppato un modo unico di suonare la chitarra, ammirato, e spesso emulato, dai chitarristi di tutto il mondo. Questo premio gli arriva dopo ben 28 Premi Internazionali ricevuti.

Lo spettacolo è a ingresso libero e avrà un accesso limitato fino al raggiungimento dei posti disponibili, nel rispetto della normativa anti Covid19. Gli spettatori dovranno indossare la mascherina per accedere all’area e fino al raggiungimento del posto a sedere.

In caso di maltempo, il concerto si terrà presso il Cinema Teatro, in via S. Giuseppe, ex Scuola Elementare, sempre a Corropoli.

È necessario essere muniti di Green Pass e del documento di identità per accedere agli spettacoli (dai 12 anni in su). In alternativa, bisognerà dimostrare:

– la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)

– l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

È consigliabile effettuare la prenotazione per partecipare allo spettacolo al seguente numero di telefono: 0861 8065129 (dalle ore 08.00 alle ore 14.00), indicando i seguenti dati: nome, cognome, numero di telefono e numero di partecipanti per nucleo familiare.

Per qualunque informazione: 349 6250487

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.