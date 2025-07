CORROPOLI – Al via la XIV edizione del Cinquecento Jazz Festival con il concerto per il Premio Alfredo Impullitti 2025, con il patrocinio ed il supporto del comune di Corropoli e della Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo.

Lunedì 14 luglio, alle ore 21,30, nell’ anfiteatro in via San Giuseppe a Corropoli , si esibirà Fred Hersch in Trio, composto da Fred Hersch al pianoforte, Drew Gress al contrabbasso e Jochen Rueckert alla batteria. Nel corso dell’evento, il Maestro Hersch riceverà il premio “Alfredo Impullitti 2025 alla carriera“. Presenterà la serata Elvezio Rosati.

Definito dal New Yorker come “una leggenda vivente”, con oltre sessanta album all’attivo e ben 18 nomination ai Grammy Awards, Fred Hersch ha ridefinito il linguaggio del jazz moderno attraverso una carriera pluridecennale come improvvisatore, compositore, bandleader ed educatore. Vincitore di prestigiosi riconoscimenti come il Doris Duke Artist Award e Jazz Pianist of the Year per tre volte secondo la Jazz Journalists Association, Hersch continua a essere un punto di riferimento per musicisti e appassionati in tutto il mondo e uno dei massimi protagonisti del jazz contemporaneo. Dai recital solistici più intimi alle collaborazioni più innovative, fino alle prestigiose registrazioni con artisti come Esperanza Spalding, Fred Hersch incarna l’eleganza, la profondità e l’inventiva del jazz al suo livello più alto. Le sue recenti pubblicazioni discografiche includono l’album solista “Silent, Listening“(ECM) e “Alive at the Village Vanguard“ con la vocalist Esperanza Spalding. E’ appena uscito l’ultimo lavoro per la ECM ‘The Surrounding Green” con il suo Trio.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso il cinema teatro in via San Giuseppe, ex scuola elementare, nel centro storico di Corropoli.

Per informazioni: 349 625 048