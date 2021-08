SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 13 agosto, alle ore 18.30, presso lo chalet Kontiki di San Benedetto del Tronto, nell’ambito del Festival Letterario Riviera delle Palme organizzato dall’associazione Omnibus Omnes, il quarto appuntamento sarà dedicato ai Nativi Americani con la presentazione del libro “Old Indian Legends”, edito dalla sambenedettese Mauna Kea Edizioni. A porgere i saluti ufficiali sarà l’Assessore alle Pari opportunità del comune di San Benedetto, Antonella Baiocchi; presenterà la serata Giampietro De Angelis, le letture saranno a cura di Carla Civardi. Interverranno anche le curatrici del volume, che offre la prima edizione integrale in italiano della opera: Tiziana Totò, traduttrice e interprete, e Raffaella Milandri, editrice , scrittrice e attivista per i diritti umani dei Popoli Indigeni, che si sta adoperando per divulgare, attraverso libri e conferenze, la cultura dei Nativi Americani, stimolando proprio a San Benedetto una serie di eventi per diffondere i principi della multiculturalità e della difesa dei diritti dei Popoli Indigeni, per i quali è stata celebrata da poco la Giornata ONU.

Il volume contiene una raccolta di favolose leggende di Nativi Americani scritte da Zitkala-Sa, un’attivista Lakota del secolo scorso che ha usato la letteratura per divulgare la cultura del suo popolo, ma che ha anche lottato per i loro diritti.

Sono richieste la prenotazione alla Omnibus Omnes e l’esibizione del green pass all’ingresso.

