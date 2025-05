MONTEPRANDONE – Nuovo evento culturale di Alchimie d’Arte, con l’ultima opera della Psicoterapeuta,specializzata in criminologia: Antonella Baiocchi, dal titolo: “Abusi sui minori” edizione Alpes,Venerdì 09 maggio 2025 ore 18 sala “Nazareno Luciani” presso Palazzo Giovarti, viale De Gasperi,235 Centobuchi, nell’ambito della mostra “Omaggio a Pier Paolo Pasolini”, con il Patrocinio del Comune di Monteprandone.

Presenta la serata Domenico Parlamenti presidente di Alchimie d’Arte e Marzia Ascani Mental coach e Direttore Organizzativo presso Festival Internazionale Confini di Danza.

Antonella Baiocchi. Psicologa, psicoterapeuta, specializzata in criminologia, ha una consolidata esperienza in ambito clinico e forense. Si occupa da anni di violenza nella relazione e di pari opportunità. Dal 2000 è direttore scientifico dell’iniziative dell’Associazione A.pro.S.I.R. per la quale ha ideato numerose iniziative di solidarietà. Dal 2010 è componente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Ascoli Piceno. Dal 2017 all’ottobre 2021 ha fatto parte del Tavolo di Contrasto della Violenza della Provincia di Ascoli Piceno. Dal gennaio 2024 fa parte della Consulta Pari opportunità del comune di San Benedetto del Tronto. Dal luglio 2016 all’ottobre 2021 è stata Assessore alle Pari opportunità, alle Politiche di Inclusione e Integrazioni e alle Politiche della Pace, presso il comune di San Benedetto del Tronto.

La violenza sui minori é una piaga Mondiale che non mostra remissione. L’Autrice interrogandosi sulle motivazioni che non permettono di frenare la drammaticità di tale fenomeno,individua un’importante responsabilità nell’Analfabetismo Psicologico( scarsa conoscenza della Psiche) che induce gli esseri umani a funzionare(decidere,agire, pensare), sotto la spinta di forze sconosciute e spesso disadattive ( mappe tossiche), che portano fuori strada dagli obiettivi d’Amore, pace, e armonia che si vorrebbero perseguire

Tutti gli appuntamenti saranno come sempre a titolo gratuito e ingresso libero, per info e prenotazioni: 3285546583