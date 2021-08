SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rovi e tanta vegetazione vicino ai binari. C’è preoccupazione in Riviera dato il passaggio dei treni lungo la ferrovia per il pericolo di una scintilla che possa innescare un incendio, come già accaduto in passato.

Il Comune di San Benedetto, dopo aver ricevuto le segnalazioni di molti cittadini, ha scritto e inviato una lettera a Rfi: “Provvedere a manutenzione”.

Di seguito la missiva

