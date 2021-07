CAMPLI – Farnesiana 2021 continua. La sesta edizione del festival culturale, promosso dal Comune di Campli e organizzato dall‘associazione Memoria e Progetto Onlus, prosegue il suo programma di incontri ed eventi anche nel prossimo weekend.

Sabato 17 luglio sono previste una passeggiata cicloturistica attraverso i borghi rurali della zona di Sant’Onofrio e dintorni e, a seguire, una tavola rotonda a Campli sul tema “Il paesaggio italiano tra storia e letteratura”; l’intera giornata di domenica 18 sarà invece dedicata alla figura di Primo Riccitelli.

La tavola rotonda di sabato è in programma alle ore 18 in piazza Vittorio Emanuele II a Campli e si svolgerà anche in caso di pioggia presso l’ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Interverranno il Magnifico Rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola, Fabrizio Marinelli (Università dell’Aquila, presidente della Deputazione abruzzese di Storia Patria), Silvia Scorrano (Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Pescara-Chieti), Mariangela Turchi (ricercatrice), Antimo Amore (giornalista Rai) Giuseppe Lupo (scrittore e docente di letteratura italiana contemporanea all’Università Cattolica di Milano), Rossano Pazzagli (Università degli studi del Molise, direttore scientifico della Scuola di paesaggio “Emilio Sereni”), Roberto Ricci (presidente di Memoria & Progetto) e la giornalista Veronica Marcattili, moderatrice dell’incontro.

Domenica, in occasione dell’80° anno dalla morte del musicista e compositore nato a Cognoli di Campli, alle ore 18:30, presso la Casa del Cittadino di Sant’Onofrio sarà presentato il libro del musicologo Silvio Paolini Merlo “L’incognita Primo Riccitelli”. Intervengono, oltre all’autore, Maurizio Cocciolito, docente di Lettura della Partitura al Conservatorio “Alfredo Casella” L’Aquila, e Roberto Ricci. Modera Davide Francioni, dell’associazione Memoria e Progetto Onlus.

A seguire, alle ore 20:30, in piazza Madonna delle Vittorie, il grande concerto della Bellante Band “Primo Riccitelli”, diretta dal maestro Michele Furia, con un ricchissimo programma di brani e musiche di Mascagni, Riccitelli, Morricone, Falco, De Mej, De Andrè, Vangelis.

Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni:

Ufficio Turistico: 0861 5601207 – turismo@comune.campli.te.it



Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.