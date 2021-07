CAMPLI – Ultimo fino settimana di appuntamenti per Farnesiana 2021. Il festival culturale promosso dal Comune di Campli e organizzato dall’Associazione Memoria e Progetto Onlus si chiuderà questo weekend con quattro appuntamenti imperdibili a Campli, Sant’Onofrio, Campovalano, dedicati a economia, arte, sport e musica.

Venerdì 23 luglio, alle ore 18, in piazza Vittorio Emanuele II a Campli, è in programma, alle ore 18, il talk sul volume a cura di Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo SpA, Per un nuovo ecosistema industriale in Abruzzo (Textus). Interverranno, oltre all’autore, Antonella Ballone (presidente Camera di Commercio Teramo-L’Aquila), Sonia Di Naccio (responsabile Area Lavoro e Impresa Donna Confesercenti Abruzzo), Simone Gambacorta (giornalista), Marco Fabiocchi (direttore Ance Teramo) e Alessandro Di Emidio, giornalista e moderatore dell’incontro.

Sabato 24 luglio, alle ore 17:30, è prevista invece l’inaugurazione della mostra personale dell’artista Antonio Giusti presso l’Area archeologica della Necropoli di Campovalano. La mostra sarà visitabile fino al 31 agosto, nei giorni di apertura della Necropoli (info e prenotazioni: tel. 08615601207).

Gran finale domenica 25 luglio con due eventi: alle ore 9, in piazza Madonna delle Vittorie, prenderà il via la “Cicloturistica delle ville” nell’area collinare e rurale di Sant’Onofrio e dei suoi dintorni, toccando le frazioni di Marrocchi, Molviano, Gagliano e Paterno.

Infine alle 21, in piazza Vittorio Emanuele II a Campli, andrà in scena l’opera da camera “Histoire du Soldat” di Igor Stravinskij, nel 50° anniversario della scomparsa del compositore russo, con i Solisti dell’Orchestra sinfonica di Pesaro, Noris Borgogelli (voce narrante) e Luisella Chiarini (direttore).

Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico: 0861 5601207 – turismo@comune.campli.te.it

Il programma completo di Farnesiana può essere consultato su www.borgocampli.it/farnesiana-2021

