MONTEPRANDONE – Buona anche la seconda serata di un noto Festival letterario e culturale.

Parliamo di “Piceno d’Autore” a Monteprandone che registra il 14 luglio un’altra serata di approfondimento e conoscenza “delle trasformazioni in atto in Italia e non solo dal punto di visita climatico”.

Con il professor Roberto Mezzalama, noto climatologo, in piazza dell’Aquila è stato effettuato un moderno Grand Tour raccontando la grande bellezza del nostro Paese. Il docente parla anche di come “siamo vicini a perdere molte delle nostre peculiarità se non agiremo in fretta e con determinazione”.

Buona adesione da parte del pubblico presente, in pieno rispetto delle norme anti-Covid, che ha ascoltato con molto interesse le considerazioni di Roberto Mezzalama.

