MONTEPRANDONE – Nonostante il tempo incerto della prima serata, la XVI edizione di Piceno d’Autore ha registrato numeri significativi, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più attesi e partecipati del territorio.

La serata inaugurale con Gianrico Carofiglio moderata dal giornalista Vittorio Bellagamba svoltasi l’8 luglio nella suggestiva cornice di Piazza San Giacomo, ha richiamato circa 400 persone. Il secondo appuntamento del 27 luglio con ospite il teologo Vito Mancuso, moderata dalla consulente Florianne Formica ha visto la presenza di oltre 250 partecipanti.

“È stato emozionante vedere così tanta partecipazione – ha dichiarato l’Assessora alla Cultura Roberta Iozzi –. Il festival letterario è un momento di crescita per la comunità, un’occasione per ascoltare grandi voci del nostro tempo e coltivare il pensiero critico. L’entusiasmo del pubblico dimostra quanto ci sia bisogno di cultura, confronto e bellezza.”

Soddisfazione anche da parte del Sindaco Sergio Loggi : “Il nostro borgo, uno dei più belli d’Italia, è sempre più anche un luogo di pensiero, di parole che uniscono e lasciano il segno. Ringraziamo I Luoghi della Scrittura e Mimmo Minuto per la qualità della proposta culturale e per la fiducia rinnovata ogni anno. Piceno d’Autore non è solo un evento, ma un appuntamento identitario che racconta chi siamo e dove vogliamo andare.”

Un successo, dunque, non solo in termini di presenze, ma anche di contenuti e partecipazione attiva. Gli incontri con l’autore si confermano punti di riferimento per la cultura nei borghi e un’occasione preziosa per valorizzare Monteprandone come luogo di incontro e riflessione.

Ricordiamo che il festival letterario è organizzato dal Comune di Monteprandone, dall’associazione “I Luoghi della Scrittura”, dalla libreria “La Bibliofila”, con il patrocinio e il contributo Bacino Imbrifero del Tronto, con contributo di Banca del Piceno, e Picenambiente. Importante anche il prezioso sostegno delle aziende private: Baden haus, Teknonet, Femac, Orsini e Damiani, Elettrostella, Picena Express, Picena Zinc, Esca, Idea stella, Mia arredamenti, Farmacia Comunale, Blue series , Sagi e Azienda Agricola Carlini Aldo.