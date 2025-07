MONTEPRANDONE- Nonostante l’allerta meteo, ieri, 8 luglio 2025, la suggestiva area allestita a Monteprandone, uno dei borghi più belli d’Italia, per l’incontro con lo scrittore, saggista ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, era gremita di gente. La manifestazione, si colloca nell’ambito della XVI rassegna di Piceno d’Autore, l’annuale Festival letterario in cui si propongono al pubblico temi di attualità culturali e sociali attraverso incontri con autori. L’evento, introdotto da Mimmo Minuto, presidente dell’associazione I luoghi della scrittura, ha visto la presentazione dell’ultimo lavoro di Gianrico Carofiglio dal titolo Elogio dell’ignoranza e dell’errore. Ha dialogato con lui il giornalista Vittorio Bellagamba. Diversi sono stati gli argomenti trattati e si è partiti dal concetto di memoria rispetto al quale, lo scrittore ha affermato: “La memoria è uno dei temi che ci permette di riflettere sulla nostra attitudine a sbagliare; la differenza è fra chi è consapevole del fatto che tutti sbagliamo continuamente perché è una modalità del nostro stare al mondo e di conoscerlo e chi invece non lo è, la maggioranza, che tende a negare sistematicamente la possibilità di sbagliarsi per quanto riguarda se stesso. La memoria è un’entità complicata e pericolosa, la si può maneggiare e si possono estrarre ricordi attendibili ma bisogna sapere come si fa e per questo bisogna prima di tutto sapere quanto è fallibile e delicata. La questione di fatto è la capacità di guardare con occhio critico la propria prestazione e di individuare gli errori, riconoscerli e cercare di porre rimedio, cosa non diffusissima” e tra l’altro ha aggiunto: “Se uno è capace di praticare il senso dell’umorismo su se stesso, se è capace di cogliere il ridicolo che in lui, riesce a vedere il mondo in maniera più obiettiva e questa è contemporaneamente una dote etica ed epistemologica”. Il forte vento e una pioggia improvvisa hanno poi costretto a chiudere l’interessante incontro con grande rammarico dei presenti