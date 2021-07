MONTE URANO – Il calendario completo degli eventi per l’estate 2021. FINO al 25 AGOSTO il MERCATINO DELLA CALZATURA E DELL’ARTIGIANATO a MONTE URANO, CUPRAMARITTIMA e GROTTAMMARE in 12 SERATE DI SHOPPING E D’AMARE…. Le nostre rinomate aziende calzaturiere ed artigianali espongono le proprie produzioni a: MONTE URANO NEI GIORNI SETTIMANALI DEL VENERDI DI LUGLIO: 9 -16 (centro storico) CUPRAMARITTIMA IN TUTTI I MERCOLEDÌ DI LUGLIO ED AGOSTO: 7 – 14 – 21 – 28 LUGLIO 4 – 11 – 18 – 25 AGOSTO 2021 (lungomare centro) GROTTAMMARE NEI GIORNI: 31 LUGLIO E 1° AGOSTO 2021 (lungomare centro) FINO al 30 LUGLIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI CON GIOCHI, ANIMAZIONE, LABORATORI CREATIVI, DI MUSICA, E TEATRO 15 LUGLIO ROLL & PLAY giochi di ruolo per bambini ed adulti a cura: dell’Associazione Colpo critico Centro Storico, Giardini Pubblici a partire dalle ore 17,00 alle ore 19,00 per i bambini e dalle ore 21:00 alle ore 24:00 per gli adulti 17 LUGLIO spettacolo di teatro: RICOMINCIAMO A RIDERE serata di sketch dialettali a cura della Compagnia teatrale “IL QUARTO DI LUNA” Giardini Pubblici ore 21,00 25 LUGLIO GARA CICLISTICA: CAMPIONATO ITALIANO MEDIO FONDO MASTER FCI a cura della TEAM STUDIO MODA Via Patrioti, partenza ore 9:00 25 LUGLIO LIBERA LA MUSICA ! allievi del Musiquario – non stop live a cura dell’Associazione musicale A. Vivaldi Giardini Pubblici dalle ore 18:00 alle 23:00 26 / 31 LUGLIO MONTE URANO HORROR FESTIVAL … il festival dell’horror e della paura a cura della PRO LOCO Monte Urano 26-27-28 LUGLIO – CINEMA D’ESSAI HORROR in p.zza MARCONI 27/28 – parco fluviale escape room 29 LUGLIO – presentazione gioco MUA 30 – 31 LUGLIO – CINEMA DRIVE-IN Horror Show, IN PIAZZA, IL CINEMA CHE NON TI ASPETTI. EFFETTI SPECIALI E TERRIFICANTI SORPRESE; ESCAPE ROOM Spettacoli per bambini TUTTE LE ATTRAZIONI SONO SU PRENOTAZIONE 31 LUGLIO 36° SCARPA D’ORO calzaturieri Monte Urano gioco delle bocce – gara serale nazionale a coppia cat. A, B, C dalle ore 14,30 – Bocciofila Monte Urano, via Spagna 10 5 – 7 – 8 AGOSTO BAMBU’ FESTIVAL concerti al tramonto presso l’anfiteatro del parco fluviale Alex Langer GIOVEDI’ 5 AGOSTO ORE 19:00 – HUBERT VERGARI INFINITO PIAZZOLLA Duo pianoforti con Eduardo Hubert e Paolo Vergari: SABATO 7 AGOSTO ORE 19:00 – SPILIMBRASS QUINTETT ITALIAN SYMPHONY quintetto di Ottoni con Fabiano Cudiz Tromba, prima Tromba – Teatro La Fenice di Venezia. Gianni Dallaturca Tromba -Teatro alla Scala di Milano. Paolo Valeriani corno – Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Antonello Mazzucco trombone – Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI Mario Barsotti tuba – Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino DOMENICA 8 AGOSTO ORE 19:00 – SIDERA SAXOPHONE QUARTET MUSIQUE EN PLEIN AIR quartetto di saxofoni con Giampaolo Antongirolami saxofono soprano Michele Selva saxofono contralto Michele Bianchini saxofono tenore Daniele Berdini saxofono baritono ingresso libero Per prenotazione: 329-2406900 a cura dell’Associazione Pro Loco 10 AGOSTO concerto Risorgimarche al parco fluviale Alex Langer … è bello perdersi – tour d’italie EXTRALISCIO – punk da balera a cura di Eventi scrl Parco fluviale Alexander Langer ore 18,30 Seduta a terra su prato (non sono previste sedie) acquisto biglietti ingresso su CIAOTICKET INGRESSO: 5 euro biglietto solidale 20 euro biglietto sostenitore Il programma completo della V edizione di “Risorgimarche” lo trovate sul sito: www.risorgimarche.it e sui social 11 AGOSTO WW – WHY WOMAN musica danza arte a cura: dell’Associazione Urban Play e Common Bubble Centro Storico, Piazza Verdi A partire dalle ore 18,00 27 AGOSTO LETTERE in CERCHIO Presentazione deli Libro: L’ULTIMO CANTO Autore: Tassetti Enrico Edizioni Nisroch L’incontro si terrà presso: Bar pasticceria Mon Amour -giardini pubblici- alle ore 21:30 ingresso libero a cura: dell’Associazione Il Cerchio 28 AGOSTO TORNEO 3 VS 3 “ANDREA GIRONACCI” a cura dell’Associazione Zac Zac Area verde 167 4 e 5 SETTEMBRE FESTA DEL PATRONO DI MONTE URANO SAN MICHELE ARCANGELO 4 settembre: gara ciclistica di San Michele all’interno del periodo dei festeggiamenti: Stand gastronomici, serate musicali, giochi e tante sorprese. a cura dell’Associazione Comitato festeggiamenti Centenario di San Michele Centro storico del paese 11 SETTEMBRE PRIMA DEL DEBUTTO i cortometraggi dei registi approdati al loro primo lungo 2° rassegna del cinema corto a cura del Regista Gianluca Santoni con la collaborazione dell’Associazione Urban Play e Common Bubble Piazza Marconi ore 21,30 – ingresso libero 19 SETTEMBRE TOUR GUIDATO DI MONTE URANO visita guidata alle bellezze artistiche, architettoniche e naturalistiche del paese con visita (shopping) ad alcuni produttori locali a cura del STL MARCA FERMANA Prenotazione presso Marca Fermana 26 SETTEMBRE Evento poetico musicale: Riappropriazione della nostra cultura.

a cura dell’Ass.ne Casa Museo Arnoldo Anibaldi

Bocciofila Monte Urano, via Spagna 10 – ore 16,30