MONTE URANO – Sconfitta amara per la Samb Calcio a 5, che cade sul difficile campo di Monte Urano al termine di una gara brutta e frammentata.

La Samb inizia bene e trova il vantaggio con Mindoli, bravo a sfruttare un pallone vagante per andare in rete. La reazione dei padroni di casa, però, è immediata: un’autorete sfortunata di Corradetti, costretto a lasciare il campo poco dopo per infortunio, e una rete di Alberti ribaltano il risultato. Prima dell’intervallo arriva anche il 3-1 di Boutimah, lesto a finalizzare un’azione corale dei locali.

Nella ripresa, i rossoblù mostrano carattere e riportano il match in equilibrio grazie alla doppietta di Gabella, sempre più protagonista. Tuttavia, un calcio di punizione chirurgico di Boutimah riporta avanti il Monte Urano, spezzando l’entusiasmo della Samb.

Nel tentativo disperato di riacciuffare il risultato, mister Seghetti schiera Cancrini come portiere di movimento, ma un errore in impostazione permette a Nicolai di chiudere i conti con il 5-3 a porta vuota.

Una serata da dimenticare per i rossoblù che ora devono concentrarsi sulla prossima sfida: venerdì 29 novembre, al PalaSpeca, arriveranno gli Amici del Centro Socio Sportivo per un match che la Samb non può permettersi di sbagliare.