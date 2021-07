MARINA DI ALTIDONA – Un grande appuntamento con il mondo dello spettacolo si terrà il 7 e l’8 agosto a Marina di Altidona, grazie all’organizzazione di “Rattattù” di Cupra Marittima e al patrocinio del comune di Altidona. Il noto attore, regista e doppiatore Claudio Insegno terrà una Masterclass rivolta principalmente a coloro che già hanno lavorato nel mondo del teatro, del cinema e del musical, ma che sarà aperta anche a tutti gli appassionati che vorranno apprendere tanti dettagli di questo fantasmagorico mondo direttamente dalla voce di un grande personaggio dello spettacolo.

«Claudio Insegno – ha detto Luca Vagnoni, anima della compagnia Rattattù – oltre a essere il fratello di Pino Insegno, è una persona straordinaria e un grandissimo personaggio e avere la possibilità di averlo qui con noi per delle lezioni che svarieranno dal teatro, al musical, al cinema è un’occasione imperdibile. Spero, quindi, che saranno tantissimi coloro che vorranno approfittare di questa Masterclass per apprendere tante informazioni e per conoscere un grande attore e un uomo eccezionale».

Le lezioni saranno articolate in due giorni e suddivise in quattro ore nella sessione del sabato pomeriggio e altre quattro in quella della domenica mattina. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere a Luca (347/3355801), a Manuel (331/7637881) o ad Alessia (327/7978046).

