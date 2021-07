L’iniziativa, che rientra in un progetto finanziato dall’USAID, vuole fornire un supporto a quegli studenti che, durante la DAD a causa della pandemia da Covid19, hanno difficoltà a reperire i dispositivi informatici

GROTTAMMARE – Grazie a un progetto nell’ambito delle iniziative contro il Covid 19 finanziate dall’ USAID, Agenzia del Governo degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale, il distretto Rotary 2090 ha donato all’Istituto per geometri Fazzini – Mercantini di Grottammare quattro tablet riservati a studenti le cui famiglie, a causa della pandemia ancora in corso, continuano ad avere difficoltà nel reperimento di dispositivi utili ad effettuare la Didattica a Distanza.

Una delegazione rotariana, composta dall’Assistente del Governatore del Distretto 2090, Stefano Babini, dal presidente del Rotary Club di San Benedetto del Tronto, Massimo Esposito, dal presidente del Rotary Club di San Benedetto Nord, Ennio Angelici, e dal presidente del Rotary Club di Ascoli Piceno, Paolo Petronio, oltre ai Segretari dei Club di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto, è stata accolta nell’istituto dalla Dirigente Scolastica, Sabrina Vallesi. Presente alla cerimonia anche un gruppo di studenti della scuola.

“Non possiamo che ringraziare il Rotary per una donazione che vede il coronamento di un impegno da parte dell’istituzione scolastica – ha dichiarato la Dirigente Sabrina Vallesi. “Questi dispositivi saranno utili ai nostri ragazzi per quel percorso di apprendimento che riteniamo, anche per il prossimo anno scolastico, terrà conto delle competenze informatiche, che man mano sono state acquisite”.

Questa donazione del Rotary, un progetto partito nell’anno rotariano 2020/21 con il Past Governor, Rossella Piccirilli, e che si conclude con l’attuale governatore, Gioacchino Minelli, vuole riconoscere tutti gli sforzi fatti finora dalle scuole e dai ragazzi, riponendo fiducia nelle nuove generazioni e dando loro, così, la possibilità di migliorare, di crescere e di servire, in futuro, la collettività.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.