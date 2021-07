SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si chiude in bellezza sabato 10 luglio con la serata dedicata alla Riviera e alla sua posizione di riconoscibilità e protagonismo in ambito cinetelevisivo. Tante le produzioni che hanno scelto San Benedetto del Tronto come location per ambientare storie avventurose, emozionanti, allegre e coinvolgenti, che hanno poi riscosso tanto successo di pubblico.

Una serata per festeggiare la città, la sua accoglienza, la sua bellezza e seminare idee per il futuro.

Durante la serata, oltre ad una carrellata di testimonianze, proiezioni di passaggi di lungometraggi e serie tv girati a S. Benedetto, interverranno grandi ospiti: Fabrizio Costa, regista sia della fiction “Scomparsa” che del film TV “Digitare il codice segreto”, gli attori Paola Minaccioni e Neri Marcorè, protagonisti di quest’ultimo lavoro cinetelevisivo che converseranno con il direttore della Fondazione Marche Cultura Ivan Antognozzi e Anna Olivucci, responsabile Marche Film Commission-Fondazione Marche Cultura. La serata sarà condotta dalla giornalista del Tg2 Marzia Roncacci.

La serata avrà luogo alle ore 21.15 nell’area ex Galoppatoio in via delle Tamerici. Ingresso gratuito con prenotazione telefonando al numero 3737291035 oppure scrivendo una mail all’indirizzo sbtmoviestar@gmail.com.

