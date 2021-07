Lo stabilimento si trova sul lungomare Europa 40. Per prenotare: 349 759 9425.

MARTINSICURO – Il Giovedì #VadoDaMassimo! Uno dei tanti appuntamenti per questa stagione estiva a Martinsicuro nello stabilimento sul Lungomare Europa 40: Bagni Massimo.

La serata nasce proprio combinando la conosciutissima e carichissima canzone di Vasco con l’ambiente giovanile e divertente dello chalet.

In collaborazione con PaoloLove e Maira Marconi una serata tutta musicale che vede protagonisti la JuiceBandLive per lo spettacolo e Bagni Massimo per la cucina.

Questo giovedì, 8 luglio, il menù prevede tanto Abruzzo: cacio e ora, cannelloni, porchetta e patate, crostata e sorbettino anni 80. Ancora pochi posti disponibili.

