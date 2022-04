Una giornata di sole che ha scaldato non solo l’aria ma anche gli animi. L’Osteria Casa delle Api ha accolto un gran numero di invitati per passare una Pasquetta come non si vedeva purtroppo da un paio di anni.

Una vera festa tra ottimo cibo e tanta musica; grazie anche all’animazione di Paolo Love.

La Casa Delle Api è a Castel di Lama, strada provinciale 43. Per info 329 161 8420 oppure clicca QUI per visitare la pagina Facebook.