CORROPOLI – Martedì 13 luglio e sabato 14 agosto 2021 alle 21.30, nella splendida Piazza Pié di Corte a Corropoli (TE), il CinquecentoJazz, con il Patrocinio ed il supporto del Comune e della Presidenza del Consiglio Regionale, organizza la decima edizione estiva del suo Festival e il Premio Alfredo Impullitti 2021.

Il 13 luglio sarà la volta di Julian Lage con il suo recente progetto in Trio. Acclamato come uno dei chitarristi più prodigiosi della sua generazione [“Highest category of improvising musicians” – New Yorker], Julian Lage ha speso più di un decennio nella ricerca tra le radici della storia musicale americana con una tecnica impeccabile e la libertà di percorrere infinite possibilità.

Julian Lage – chitarra

Jorge Roeder – contrabbasso

Kenny Wollesen – batteria

il 14 agosto Martin Taylor riceverà il Premio Impullitti 2021 alla carriera, dopo il concerto con il Domingo Muzietti Trio. Grammy nominated e Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico (MBE) è considerato il principale esponente mondiale del jazz solista e della chitarra fingerstyle, Martin possiede uno stile inimitabile che gli è valso il plauso globale della critica e una straordinaria carriera che dura da cinque decenni, con oltre 100 registrazioni al suo attivo. Unico concerto in Italia.

Martin Taylor – chitarra

Domingo Muzietti – chitarra

Massimo Giovannini – basso

Massimo Manzi – batteria

Presenta la serata l’attore Elvezio Rosati. Il concerto si svolgerà nel rispetto delle misure anti-Covid19. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Cinema Teatro in via S. Giuseppe, ex Scuola Elementare, sempre a Corropoli.

Ingresso Libero. Informazioni: 349 6250487

