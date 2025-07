“Premio Alfredo Impullitti 2024 alla carriera”, a Corropoli arriva il Maestro Egberto Gismonti

L'artista brasiliano, figura di riferimento per la musica internazionale, si esibirà in concerto sabato 20 luglio, alle ore 21,15, presso il teatro all'aperto in via San Giuseppe

di Elvira Apone