RIPATRANSONE – Di seguito una nota, giunta in redazione il 29 giugno, da Progetto Paese, gruppo consiliare di minoranza di Ripatransone.

Rifiuti urbani, anche nella raccolta c’è qualcosa che non va.

Alla maleducazione di chi non conferisce correttamente i rifiuti non deve sovrapporsi l’inefficienza di chi dovrebbe raccoglierli: è intollerabile che in alcune vie della città e del territorio continuino a ripetersi episodi di dispersione dei rifiuti.

Come Gruppo di opposizione ci scusiamo con tutti i residenti ed i turisti per questo spettacolo e lanciamo un doppio appello: da un lato ai cittadini affinché conferiscano nel rispetto delle regole e del decoro urbano; dall’altro all’azienda che cura il servizio di raccolta rifiuti affinché presti maggiore attenzione alle aree che si sono rivelate più critiche. Da qui in avanti non ci saranno margini di tolleranza nei confronti di chi sbaglia.

