“Inauguriamo una ulteriore tappa del fitto calendario delle celebrazioni che la Regione Marche, insieme alla Diocesi, ai comuni di Grottammare e Montalto delle Marche e insieme ad altri soggetti, ha organizzato per comunicare ad un pubblico di esperti e meno esperti la straordinaria vicenda umana, l’eccezionale tempra caratteriale e l’attenzione per l’arte di papa Sisto V – dichiara il primo cittadino di Grottammare, Enrico Piergallini – I Musei sistini tracciano una strada privilegiata per conoscere profondamente il rapporto d’amore che legò Sisto V alle sue terre. Ammirare i doni sistini che saranno esposti a Grottammare e nelle altre sedi della rete sarà un’occasione privilegiata per conoscere meglio la vita del pontefice”.