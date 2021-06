Forze dell’Ordine in azione

GIULIANOVA – “I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova questa notte sono intervenuti sul lungomare Zara dove si era verificato un incidente stradale. I militari dell’Arma, al loro arrivo, si sono subito resi conto che uno dei due automobilisti coinvolti era in evidente stato di ebbrezza alcolica. La circostanza veniva confermata dal successivo accertamento con l’etilometro in dotazione”.

Così dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo in una nota diffusa il 19 giugno: “L’uomo, di Sant’Omero, è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per guida in stato di ebbrezza. Conseguentemente i Carabinieri gli hanno immediatamente ritirato la patente di guida e sequestrato l’autovettura”.

