PORTO SAN GIORGIO – La Tecnolift Angels Lab ha concluso al primo posto del proprio girone la seconda fase della Coppa Italia Divisione Femminile dopo aver vinto tutte le partite e concedendo solo un set alle avversarie. Un grande risultato per una formazione che ha potuto iniziare la preparazione solamente a ridosso dell’inizio del campionato e che è composta da atlete che hanno avuto diverse esperienze anche in squadre di primaria importanza.

Una squadra affiatata e che ha fatto dell’unità e del gruppo la propria forza, che ha regalato una grande soddisfazione alla società e allo sponsor che ha voluto credere in questo progetto, nonostante le difficoltà sopravvenute per la disputa di questo campionato. La seconda fase, quella delle semifinali, inizierà domenica 20 giugno quando alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio alle ore 20 giungerà la formazione dell’Offida per la gara secca che darà l’accesso alla finale che assegnerà la coppa territoriale e che verrà disputata al Palasport Fonte San Pietro di Grottazzolina mercoledì 30 giugno alle ore 20.

L’altra semifinale vedrà di fronte la Maga Game Ascoli e la Ecologica Don Celso Fermo. Quest’ultima è la formazione che è stata battuta dalla Tecnolift nel turno conclusivo della prima fase. 3-1 il punteggio finale per la formazione allenata da Anita Garagliano con i seguenti parziali: 25-19; 25-16; 25/27; 26/24.

Questa la squadra della Tecnolift: Abbiati, Asmarandei, Colombo, Cupidio, De Carolis, De Pol, Garagliano (L), Onofri, Pepa, Pompei. All.: Garagliano.

