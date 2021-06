SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arriva a San Benedetto del Tronto la mostra itinerante “Un secolo d’Azzurro”.

Ideata e nata nel 2018 per festeggiare i 100 anni della Nazionale Italiana di Calcio, la mostra riprende il suo cammino dopo lo stop forzato per il Covid. A San Benedetto presso i locali della Palazzina Azzurra sarà possibile visitarla dal 6 al 27 luglio, dalle 18 alle 24 tutti i giorni, ingresso libero secondo le disposizioni in essere. Tantissimi cimeli, maglie, trofei, foto e tutto quanto rappresenti la storia incredibile e avvincente della squadra che mette d’accordo gli italiani tifosi di tutte le squadre di club, un’emozione lunga oltre un secolo e che riporta alla mente i grandi successi e qualche epica delusione.

Il 26 giugno ci sarà la conferenza stampa di presentazione dell’evento con le autorità comunali e la presenza di due testimonial d’eccezione che hanno vestito la maglia azzurra, Moreno Torricelli e Totò Schillaci alle ore 12.

Il 6 luglio taglio del nastro, alla Palazzina Azzurra alle 18. Il 7 luglio presentazione del libro “Storia d’Italia, del calcio e della Nazionale” di Mauro Grimaldi, giornalista scrittore e curatore della mostra, alla presenza della stampa, delle autorità locali e di rappresentanti della Figc.

Organizzazione locale Atena e Medusa Eventi, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto. Maggiori info www.unsecolodazzurro.it e www.nonsoloeventimarche.it

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.