SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuta presso la Palazzina Azzurra la prima serata della quarantesima edizione di “Incontri con l’Autore”, l’evento culturale estivo a cura di Mimmo Minuto, organizzato da “I luoghi della scrittura” e “Libri ed Eventi”.

Per l’occasione è stato presentato il libro “Il Sistema” (Rizzoli) a opera di Alessandro Sallusti (direttore di Libero) e Luca Palamara (ex membro del Consiglio superiore di magistratura). Alla presentazione era presente solo Sallusti, che ha dichiarato: “Avevo contattato Luca Palamara nel giugno del 2020 poco dopo che sui giornali e in tv era deflagrato il “caso Palamara”, epilogo di un’indagine avvitata su di lui due anni e mezzo prima quando era membro del CSM. Tuttavia, nonostante l’indagine in corso, il dott. Palamara ha continuato a costituire l’anello di congiunzione fra mondo politico e mondo giudiziario applicando fino in fondo il ‘metodo Palamara’ di cui parliamo ampiamente nel libro”.

Alla presentazione del libro erano presenti anche il sindaco Pasqualino Piunti e l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri. Numerosi anche gli spettatori, seppur con tutte le limitazioni dovute al Covid-19. Qui per il calendario completo della rassegna che accompagnerà la cittadina di San Benedetto per tutta l’estate.

