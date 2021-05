Dal 7 giugno fino al 15 settembre un ricco calendario per il festival a cura di Mimmo Minuto. Si parte con la presentazione del libro “Il sistema” di Alessandro Sallusti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuta presso la Palazzina Azzurra la conferenza stampa di presentazione della 40esima edizione di “Incontri con l’autore” l’evento culturale a cura di Mimmo Minuto.

La conferenza, un’opportunità per celebrare l’impegno con cui Mimmo Minuto organizza da decenni l’evento, è stata anche l’occasione per presentare il fitto calendario di incontri previsti per quest’anno.

Le parole del sindaco Pasqualino Piunti il quale dice: “San Benedetto del Tronto è passata dall’essere un deserto culturale ad essere un’oasi di cultura sulla riviera adriatica e questo è stato possibile grazie all’impegno con cui da quarant’anni viene organizzato questo evento”

Alle parole del sindaco fanno eco quelle dell’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri, la quale aggiunge: “La cultura è sostegno all’immagine di un territorio e gli ‘Incontri con l’autore2 hanno costituito e rappresentano tuttora un notevole veicolo di pubblicazione della città su scala nazionale e internazionale”.

In chiusura è arrivato il commento commosso dello stesso Minuto il quale, a proposito di questa 40esima edizione, dice: “La rassegna di ‘Incontri con l’autore’ è tra le cinque più longeve nel panorama italiano. In questi 40 anni sono venuti più di mille autori per un totale di 1500 presentazioni e la nostra passione ci spinge ad andare avanti”.

Il festival, organizzato da “I luoghi della scrittura” e “Libri ed Eventi”, partirà lunedì 7 giugno alle 21:30 con la presentazione del libro: “Il sistema” ad opera di Alessandro Sallusti. Per partecipare sarà richiesta la prenotazione vista la necessità di rispettare le norme anti-Covid19 ancora in vigore.

Di seguito il calendario completo:

7 giugno: Alessandro Sallusti, “Il sistema”

10 giugno: Antonio Monda, “Il principe del mondo”

12 giugno: finalisti Premio Strega

15 giugno: Andrea Barzini, “Il fratello minore. Il mistero di Ettore Barzini, ucciso a Mathausen”

25 giugno: Annalisa Menin, “Il traghettatore”

27 giugno: Paola Calvetti, “Le rivali. Dieci donne di talento che hanno cambiato la storia”

28 giugno: Don Dino Pirri, “Lo strano caso del buon Samaritano”

29 giugno: Sabrina Galli, “La rivelazione del gelso”

30 giugno: Nuela Celli, “Countdown”

1 luglio: Costantino D’Orazio, “Vite di artiste eccellenti”

2 luglio: Antonio Caprarica, “Elisabetta. Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti”

3 luglio: Chiara Francini, “Il cielo stellato fa le fusa”

5 luglio: Annalisa Cuzzocrea, “Che fine hanno fatto i bambini”

6 luglio: Elisabetta Rasy, “Le indiscrete. Storie di cinque donne che hanno cambiato l’immagine del mondo”

7 luglio: Dario Vergassola, “Storie vere di un mondo immaginario”

8 luglio: Federico Rampini, “I cantieri della storia. Ripartire, ricostruire, rinascere”

9 luglio: Massimo Cacciari, “Le sette parole di Cristo”

11 luglio: Gaia Manzini, “Nessuna parola dice di noi”

16 luglio: Jennifer Guerra, “Il capitale amoroso”

18 luglio: Enrico Vanzina, “Una giornata di nebbia”

19 luglio: Le coliche, Claudio e Fabrizio Colica, “Come il mal di pancia”

20 luglio: Giorgia Tribuiani, “Blu”

21 luglio: Elisabetta Sgarbi, riconoscimento alla casa editrice “La nave di Teseo”; Fabio Zuffanti, “Segnali di vita. La biografia de ‘La voce del padrone'”

22 luglio: Luisa Sacchi, premio all’editor Solferino; Mattia Conti, “Gli amanti sommersi”

23 luglio: Jacopo Veneziani, “Le storie della storia dell’arte”

24 luglio: Paolo Nori, “Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fedor Dostoevskij”

25 luglio: Tullio Pericoli, “Arte a parte”

27 luglio: Gianni Schiuma, “L’amore ci salverà”

28 luglio: Stefania Auci, “L’inverno dei leoni. La saga dei Florio”

30 luglio: Giobbe Covatta e Paola Catella, “Donna sapiens. Il maschio è una specie animale o una specie di animale”

Dall’1 al 6 agosto: “Rileggendo Dante Alighieri”

7 agosto: Alceo Lucidi, “Bo. Una biografia”

8 agosto: Brunilde Neroni, “Dio accanto. Vita di Tagore e testi scelti”

9 agosto: Annarita Briganti, “Coco Chanel. Una donna del nostro tempo”

10 agosto: Francesco Tranquilli, “Corrispondenze, trenta sonetti erotici illustrati”

11 agosto: Rosa Ventrella, “Benedetto sia il Padre”

13 agosto: Benedetta Gargano, “L’invenzione della felicità”

17 agosto: Antonella Roncarolo, “Brest”

20 agosto: Francois Morlupi, “Come delfini tra pescecani”

21 agosto: Fabiano Massimi, “I demoni di Berlino”

23 agosto: Giuseppe Gabrielli, “Gialletto”

27 agosto: Elvira Serra, “Tutto da vivere”

28 agosto: Roberto Cotroneo, “Loro”

30 agosto: Christina Assouad, “Incontri bilanciati”

31 agosto: Mario Desiati, “Spatriati”

1 settembre: Marcello Veneziani, “La leggenda di Fiore”

3 settembre: Lidia Ravera, “Avanti, Parla”

7 settembre: Riconoscimento Premio Giovane Promessa

8 settembre: Ugo Nespolo, “Per non morire d’arte”

15 settembre: Fabio Bacà, “Nova”

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.