Non ce la fa la De Mitri Energia 4.0 a ribaltare la sconfitta di sabato scorso a Forlì e anzi subisce anche la prima sconfitta in casa di questa stagione, lasciando il via libera alle romagnole per i festeggiamenti per una sospirata conquista della B1. Alla Borgo Rosselli di Porto San Giorgio finisce 1-3 come all’andata, ma il cammino delle ragazze rossoblu allenate da Daniele Mario Capriotti verso la promozione in serie B1 non finisce qui.

Ci sarà, infatti, un’ulteriore “finestra” nelle prossime due settimane, con un nuovo doppio scontro contro una squadra il cui nome emergerà dalle risultanze dei risultati di questo turno di play off che si concluderanno il prossimo mercoledi 9 giugno.

Per quanto riguarda la partita disputata in una palestra Borgo Rosselli ancora senza pubblico, nel primo set la De Mitri fa valere una grande decisione e la volontà di arrivare al golden set (obiettivo massimo possibile per le rossoblu dopo la sconfitta 3-1 dell’andata), si porta velocemente su un rassicurante + 7 che però svanisce altrettanto velocemente con il controsorpasso romagnolo sul 15-16. A questo punto la mossa vincente di coach Capriotti con l’ingresso in campo di Margherita Cicchitelli che con un lungo turno al servizio e con la prontezza sotto rete di Tiberi e compagne ed una devastante Giada Benazzi porta ad un parziale di 10-0 e alla vittoria del set.

Ecco che sotto pressione la Bleuline Forlì, ritrova il meglio di sé e la storia del match si capovolge completamente. Le romagnole riprendono il controllo del match per non lasciarlo più, neanche dopo i giustificati festeggiamenti per la conquista del 2° set (che voleva significare la matematica promozione) chiudendo con un netto 3-1.

De Mitri-Energia 4.0 – Bleuline Forlì 1-3 (25-16, 14-25, 17-25, 18-25)

De Mitri – Energia 4.0: Ragni 6, Cappelletti, Nardi, Gulino 1, Vallesi 1, Cicchitelli 4, Beretti 1, Benazzi 23, Tiberi 9, Di Marino 6, De Angelis, Caruso (n.e.), L1 Di Clemente, L2 Annunzi. All. Capriotti e Ruggieri

Bleu Line Forlì: Stradaioli 3, Morolli C 11, Gardini 13, Bacchilega 12, L Gregori, Parenti C. n.e., Gallo 7, Collet 16, Morolli E. 2, Sopranzetti , Parenti E., Gennai. All. Morolli

Arbitri: Federica Antonelli – Fabio Paris

