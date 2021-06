GROTTAMMARE – “Artistic Picenum”, associazione culturale grottammarese, augura buon compleanno al suo socio Floriano Tavoletti, noto commerciante del tessile, nonché esponente storico del terzo settore.

Le parole dell’associazione: “Auguriamo un sereno compleanno al mitico Floriano. Ragazzo stimato e ben voluto da tutta la collettività per generosità ed impegno. Sempre disponibile a donare il prezioso tempo libero al mondo artistico locale, ha di recente, in pieno periodo pandemico, messo ulteriormente a disposizione i suoi spazi privati, in favore di lodevoli iniziative culturali e di solidarietà. Avere Floriano in squadra è per noi garanzia di qualità, in questa fase iniziale di vita associativa. E’ raro avere la fortuna di attirare personalità competenti ed armoniche, capaci di concepire il vero spirito di squadra e le pure finalità del mondo no profit. A Floriano rinnoviamo l’augurio di trascorrere con la sua famiglia e l’inseparabile gattino Rio una giornata davvero speciale”.

