GROTTAMMARE – Torna a Grottammare, al Teatro delle Energie, sabato 3 maggio, alle ore 21,30, l’artista Sabrina Guzzanti con il suo ultimo spettacolo dal titolo ” Liberidì Liberida“, a cura dell’associazione Artistic Picenum, con il patrocinio del comune di Grottammare. Lo spettacolo è una tappa, per le Marche e l’ Abruzzo, della fortunata tournée italiana dell’attrice.

Un monologo il suo, omaggio alla libertà in un’ epoca di cambiamenti e incertezze, per riflettere, con ironia tagliente e attraverso la satira politica, sul lavoro e sulla tecnologia, invitando gli spettatori a soffermarsi su cosa significhi essere veramente liberi attualmente. Una stand up comedy dedicata, quindi, al nostro tempo, sintesi della sua vasta esperienza artistica maturata nel campo della satira, della televisione, del cinema e del teatro. La kermesse sarà introdotta dalla show girl Paulina Pieprzka. Previsto anche un welcome coreografico a cura della scuola Ananke, che vedrà protagonisti questi giovanissimi talenti del nostro territorio, diretti dalla maestra Amanda Trulio: Ludovica De Lucia, Sara Leoni, Viola Amadio, Loredana Soricetti, Emily Marku, Alice Lupini, Tatiana Kononenko, Claudia Cucco, Rachele Gualano e Sofia Salamone.

“Per noi è un grande piacere ritrovare l’ eccellente arte di Sabina Guzzanti nella nostra città. È un volto importante, poliedrico e di assoluta qualità che abbiamo ammirato recentemente in televisione in programmi del calibro di Propaganda Live e nel sano mondo social. Ringrazio tutte le personalità che hanno permesso il concretizzarsi di tale iniziativa – ha commentato Giuseppe Cameli, Presidente dell’ Artistic Picenum.

Prevendita dei biglietti presso il circuito ciao tickets al seguente indirizzo: presso il circuito ciao tickets al seguente indirizzo: Sabina Guzzanti in Liberidi’ Liberida’

Il botteghino del teatro sarà aperto il giorno dell’ evento dalle ore 19.

Per informazioni: 331 3455763.