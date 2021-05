SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nonostante la mancata acquisizione dei rossoblu nell’asta del 24 maggio, il mondo del calcio sembra essere ancora nel destino di un personaggio ormai noto in Riviera.

Parliamo, ovviamente, dell’imprenditore coreano-americano Kim Dae Jung. Sfumata la Samb, il mirino si sarebbe spostato verso il vicino Abruzzo.

Secondo media abruzzesi e nazionali Kim Dae Jung avrebbe avuto contatti, in questi giorni, con i presidenti di Teramo e Pescara ovvero Fabio Iachini e Daniele Sebastiani per un possibile ingresso in una delle due società.

Biancorossi e biancazzurri si trovano in Lega Pro, il Teramo ha perso gli ultimi PlayOff contro il Palermo mentre il Pescara è retrocesso dalla Serie B.

Se la Samb, come ci auguriamo, rimarrà in serie C potrebbe incontrare entrambe le squadre, composizione dei gironi permettendo.

E chissà se alla fine Kim Dae Jung riuscirà a far parte di una delle due società abruzzesi. Ai posteri l’ardua sentenza.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.