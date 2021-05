COLONNELLA – Il Comune di Colonnella è uno dei pochi comuni al di fuori del cratere sismico che ha subito ingenti danni a causa del sisma 2016.

Oltre a diversi fabbricati storici di proprietà, sono state danneggiate ben sei strutture comunali tra cui Palazzo Pardi e la ex sede Comunale, che sono considerati anche edifici strategici, nonché un muro di contenimento posto su Via Belvedere, vistosamente lesionato.

In risposta alla specifica richiesta, il Comune di Colonnella ha comunicato alla struttura commissariale che gli edifici pubblici danneggiati dal sisma 2016 sono sei, per un importo complessivo di circa 3 milioni e 900 mila euro di danni.

Il Sindaco Leandro Pollastrelli: “Dopo i lavori di ricostruzione della nostra Chiesa parrocchiale, i cui lavori sono stati ultimati nel Dicembre del 2019, speriamo nello sblocco delle somme richieste per le nostre strutture pubbliche in modo da ridare vitalità al nostro centro storico con l’utilizzo di edifici strategici, tra cui Palazzo Pardi sul quale la nostra Amministrazione ha sempre avuto in animo di trasferire la sede comunale e l’edificio dell’ex Comune da adibire a ‘palazzo della cultura’, con biblioteca e sala mostre. Purtroppo, il nostro centro storico ha risentito pesantemente del sisma 2016, e presenta diversi fabbricati inagibili; la nostra speranza è che possano essere al più presto riattivati così da poter essere nuovamente riutilizzati e ridare vita ad un centro storico annoverato tra i più belli e caratteristici d’Abruzzo. Colonnella ha avuto la sfortuna di essere il comune più colpito al di fuori del cratere sismico, e necessita quindi di una attenzione particolare da parte dell’Ufficio della Ricostruzione, poiché gli edifici danneggiati sono tanti e potranno essere ricostruiti solo con l’aiuto di risorse economiche pubbliche”.

