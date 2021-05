POS@PA è dedicato alle Pubbliche Amministrazioni e alle Aziende di pubblici servizi e consente ai cittadini di effettuare pagamenti di tributi, utenze, rette, bolli, quote associative in modo agevole ed innovativo

FERMO – Al fine di offrire prodotti e servizi innovativi e funzionali, Carifermo conferma il suo impegno per la digitalizzazione e per i nuovi sistemi di pagamento. Si inserisce in quest’ottica POS@PA, dedicato alle Pubbliche Amministrazioni e alle Aziende di pubblici servizi, come ad esempio Aziende erogatrici gas, acqua, energia elettrica, Camere di Commercio, ordini professionali, scuole, aziende sanitarie.

Il nuovo servizio risponde anche agli adempimenti previsti dal decreto “Semplificazione e innovazione” che ha stabilito l’obbligo per le Pubbliche Amministrazione di adottare e utilizzare la piattaforma PagoPa per ogni tipologia di incasso.

Il POS@PA è un innovativo terminale POS, dotato di uno specifico software/release che integra i pagamenti effettuati tramite POS nel sistema PagoPA.

Grazie a tale servizio il cittadino può effettuare pagamenti di tributi, utenze, rette, bolli, quote associative in modo agevole ed innovativo, mentre l’Ente efficienta il sistema dei pagamenti, migliorando i propri processi interni e riducendo il contante. Il servizio è già operativo in diversi Comuni, per i quali la Banca svolge il servizio di Tesoreria. Crescente l’interesse anche da parte delle scuole e dei Comuni sotto ai 5.000 abitanti.

