SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Si ricorda che nella giornata di martedì 18 maggio la Ciip si troverà nella necessità di interrompere l’erogazione del servizio sulla linea dell’acquedotto del Pescara per un tempo stimato in circa 12 ore”.

Così dal Comune di San Benedetto, in una nota diffusa il 14 maggio: “L’interruzione idrica riguarderà numerosi Comuni tra cui quello di San Benedetto del Tronto per le seguenti zone ovvero via Moncalieri e limitrofe, località Col di Tenda, contrada Monte Cretaccio e Monte Renzo, contrada Ragnola, contrada utenze in quota località Fosso dei Galli, contrada Marinuccia, Sgariglia, via della Viscontessa”.

I dettagli nel comunicato Ciip e nel nostro pezzo precedente

