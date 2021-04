SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del Sindacato Autonomo di Polizia Ascoli, giunta in redazione il 27 aprile.

Finalmente sono stati forniti i dati della consistenza associativa sindacale delle Organizzazioni della Polizia di Stato su base provinciale, ed è arrivata la conferma che tutti ci aspettavamo.

Per il 7° anno consecutivo il Sap, Sindacato Autonomo di Polizia, con i suoi 168 iscritti ed il 56,4% di rappresentatività è la prima sigla Sindacale nella provincia di Ascoli Piceno e per il 3° anno consecutivo con la maggioranza assoluta, ovvero del 50% + 1.

Una crescita costante, progressiva, condita da momenti belli e meno belli, battaglie giuste ed impegnative, discussioni e tante soddisfazioni. La cosa più bella è la coscienza di aver lavorato ogni giorno in maniera pulita, senza mai cadere nel banale o nel disonesto. Siamo orgogliosi di poter affermare di aver iscritto tutti i 168 colleghi sulla base delle nostre attività a tutela della categoria, senza mai chiedere o peggio illudere i colleghi per racimolare tessere. Perché noi siamo fatti così, non lo facciamo per un guadagno personale, ma per il piacere e la soddisfazione di farlo.

Le battaglie che stiamo affrontando ultimamente, ci stanno dando la forza di lavorare con ancor più determinazione, sempre negli interessi e la tutela dei Colleghi, i quali stanno riponendo in noi grande fiducia.

Ed è per questo che rivolgiamo 168 volte il ringraziamento da parte di tutta la segreteria provinciale nei confronti dei colleghi e delle colleghe che hanno visto nel Sap un modello organizzativo sindacale che esprime le migliori idee e che supporta i propri iscritti nelle difficoltà operative quotidiane della Questura e di tutte le Specialità (Polstrada, Polfer e Postale), i quali ci spronano a migliorarci soprattutto nelle relazioni sindacali nei confronti, non della controparte, ma come ci piace sottolineare, dell’amica amministrazione, anche perché fondamentalmente gli interessi sono e dovrebbero essere comuni, ovvero quelli di poter lavorare in un ambiente sereno curando la salute ed il benessere del Personale.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.