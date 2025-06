ASCOLI PICENO – Segue, nel virgolettato, la presa di posizione del SAP, nella persona del Segretario Provinciale Massimiliano d’Eramo, con rispetto alla movida estiva. Nella considerazione che l’estate è ormai alle porte, secondo la prospettiva del Sindacato i rinforzi previsti sono provvedimenti importanti, ma non sufficienti né risolutivi per garantire l’ordine pubblico e un’efficace gestione delle criticità della movida estiva.

“Ci apprestiamo a vivere una nuova stagione estiva dopo aver attraversato un inverno che definire turbolento è forse persino riduttivo. I mesi passati sono stati segnati da eventi drammatici e preoccupanti: un’escalation culminata nel mese di marzo con l’omicidio di un ragazzo di ventiquattro anni, avvenuto a poco più di un mese dalla grave aggressione subita da una nostra collega la sera del 7 febbraio all’interno del Commissariato rivierasco. In quell’occasione, la collega riportò gravi ferite, tra cui il distacco della falangetta dell’indice della mano destra.

A fronte di tali eventi, accogliamo con favore i previsti rinforzi estivi e l’arrivo stabile di una decina di nuovi colleghi presso il Commissariato di San Benedetto, provenienti da diverse zone d’Italia. Tuttavia, riteniamo che questi provvedimenti, pur importanti, non siano sufficienti. La gestione della movida estiva richiede oggi un cambio di passo deciso e misure più incisive.

Troppo spesso, infatti, assistiamo alla totale assenza di buon senso da parte di molti giovani, che trasforma le ore notturne in momenti ad altissimo rischio per la sicurezza pubblica. È per questo motivo che ci siamo direttamente rivolti al Signor Prefetto, nella Sua veste di massima Autorità provinciale in materia di ordine e sicurezza pubblica.

La nostra posizione è chiara e non negoziabile: i locali devono rispettare regole severe e orari certi. È inaccettabile che esercizi commerciali restino aperti fino alle 5 o 6 del mattino, favorendo situazioni di disordine, degrado e illegalità, in assenza di qualsivoglia ordinanza sindacale. Le ore notturne sono, senza dubbio, quelle in cui si registrano i più gravi episodi di violenza. È quindi indispensabile che la chiusura dei locali sia rigorosa, controllata e priva di eccezioni.

Abbiamo chiesto, inoltre. che venga vietata la vendita di bevande alcoliche oltre l’01 durante la settimana e oltre le 02 nei fine settimana. Tra l’altro questa misura è già stata adottata in alcuni comuni del litorale abruzzese, a dimostrazione della sua concretezza e applicabilità. Sappiamo che per molti esercenti la vendita di alcolici rappresenta una fonte di guadagno, ma non possiamo più tollerare che vengano somministrate bevande a persone in evidente stato di alterazione psicofisica.

La responsabilità dei gestori deve essere reale e sanzionabile: chi non rispetta le regole deve rispondere delle conseguenze, anche gravi, che ne derivano. La sicurezza dei cittadini e il rispetto dell’ordine pubblico non sono argomenti su cui si possa negoziare. È necessario un impegno condiviso, che coinvolga istituzioni, politica, forze dell’ordine e cittadini.

Gli operatori in divisa, che ogni giorno mettono a rischio la propria vita, hanno diritto a strumenti concreti e a politiche risolutive, non a promesse vaghe o misure inefficaci. È arrivato il momento di prendere decisioni forti e coraggiose, per garantire a tutti un ambiente civile, sicuro e sereno. Siamo convinti che la sicurezza e il benessere della collettività debbano essere una priorità per tutti: per chi ha giurato di difendere lo Stato e per chi, ricoprendo incarichi pubblici, ha il dovere di onorare la fiducia ricevuta dai cittadini”.