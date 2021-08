Due ragazzini in ospedale, l’appello del sindacato di Polizia: “Agenti, rinforzi in tutto il Piceno”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il primo agosto, dal Sap di Ascoli Piceno.

Periodicamente, da anni, i sindacati di Polizia ed il Sap in particolare si rivolgono agli organi di stampa per denunciare

le gravi carenze di organico che impediscono ogni forma di prevenzione. Basti pensare che solo per quest’anno a fronte

di oltre 10 pensionamenti sono stati inviati solo 3 nuovi innesti, se questo lo possiamo definire “piano di potenziamento”

è sicuramente un eufemismo. L’attività di Polizia, in questi ultimi anni, si è ridotta alla gestione dell’Ordine Pubblico e

alla repressione dei reati.

Ma mai come in questo momento il nostro è un grido di allarme, infatti da qualche giorno il territorio di competenza del

Commissariato di San Benedetto del Tronto, è diventato teatro di una serie di gravissimi reati da parte di una

presumibile baby gang.

Ultimo in ordine di tempo è quello accaduto tra la notte del 30 e 31 luglio, dove tre giovanissimi sono stati aggrediti a

calci e pugni da un gruppo di ragazzi. Dalle prime indagini sembrerebbe altamente probabile che si tratti delle stesse

persone che lo scorso weekend hanno mandato in ospedale due ragazzi. Un gruppo di giovanissimi che senza scrupoli

sta mettendo a segno rapine e aggressioni ai danni di coetanei.

Come Sindacato Autonomo di Polizia non possiamo far altro che registrare un rinnovato interesse della popolazione sul

problema sicurezza e ribadire che la ricetta non può essere individuata nella sola repressione bensì soprattutto nella

prevenzione dei reati. Ovviamente ogni attività di prevenzione ha un costo. Noi lo chiameremmo investimento.

Nella

nostra provincia occorrono più uomini per garantire più pattuglie che controllino il territorio, purtroppo, a parte

l’aggregazione estiva di due equipaggi del Reparto prevenzione Crimine, ciò non sta avvenendo, basti pensare che la

cittadina di San Benedetto del Tronto ha disposizione una sola volante, che riteniamo altamente insufficiente soprattutto

in questo periodo estivo dove la popolazione triplica.

Ma se “Atene piange, Sparta non ride”, infatti questa cronicità di

carenza di personale si registra su tutti gli Uffici sedenti nella provincia di Ascoli Piceno, aggiungendo inoltre che oltre

ad essere pochi, siamo aimè anche “anziani”, e con un’età media superiore ai 50 anni.

Ed è per questo che con una nota inviata al Signor Questore Alessio Cesareo, abbiamo chiesto, visto il delicato

momento, di intraprendere una forte azione di contrasto, mettendo sul campo tutte le forze disponibili per sostenere le

reali e serie esigenze rivierasche, allo scopo di mettere la parola fine a questa gravissima problematica.

Da parte nostra siamo convinti che la risposta ci sarà e sarà efficace, ma chiediamo che occorre anche la collaborazione

della cittadinanza che non deve temere ritorsioni e denunciare ogni fatto che possa essere prodromico alla commissione

di reati.

La guerra a questi balordi consiste soprattutto nel non lasciargli libertà di movimento, per i delinquenti il principale

deterrente è quello di temere di essere scoperti e questa paura la si trasmette solo con una presenza reale e costante sul

territorio e come già detto, con una stretta collaborazione con i cittadini; quelli onesti, naturalmente.

