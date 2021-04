GROTTAMMARE. L’Associazione Pelasgo968, attraverso un comunicato, rende noti i vincitori della 12esima edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Grottammare.

La giuria del 12° Premio Letterario Nazionale Città di Grottammare, organizzato dall’Associazione Pelasgo968 di Grottammare, con il patrocinio del comune di Grottammare, Provincia di Ascoli Piceno, del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, Omphalos Autismo e Famiglie e Università degli studi di Teramo, Abruzzo Book Festival e associazione I Luoghi della Scrittura, ha ultimato le valutazioni degli autori che hanno inviato le loro opere.

E’ stata ampia, la partecipazione alla nuova edizione, con 763 iscritti, incremento del 44% rispetto alla precedente edizione, che hanno presentato 1091 opere, con un incremento del 49%: evidentemente, la cultura aiuta, in questi momenti difficili che stiamo vivendo.

Nella Sez. A–Poesia inedita in lingua italiana a tema libero, si aggiudica la vittoria Rocco Davide Colacrai, con la sua opera “Cristo con violino”

Nella Sez. B–Poesia inedita in vernacolo a tema libero. Primo premio a Stefano Baldinu, con “Intro a su silentziu de un’ateru universu”

Nella Sez. C–Racconto/Saggio breve/ Inediti a tema libero, il vincitore è Roberto Leoni, con “Milordo”.

Nella Sez. D–D1-Libro Edito di Poesia, (Pubblicati dal 1° gennaio 2013 al 31 gennaio 2021) la giuria ha scelto Claudia Zironi, autrice di “Not Bad”, edito da Arcipelagoitaca

Sez. D- D2-Libro Edito di Narrativa/Saggio, (Pubblicati dal 1° gennaio 2013 al 31 gennaio 2021) vince Valentina Oliveri che ha scritto “Oggetti emancipati” edito da Albatros.

Sez. Speciale: Università di Teramo Libro Inedito/Opera prima edita (Libro pubblicato dal 1 gennaio 2019 al 31 gennaio 2021)

Domenico Ippolito con L’Ultima primavera del secolo (Aporema Edizioni)

Premio Speciale Romanzo storico a Carlotta Wittig con “Floridiana, la figlia del rinascimento” (Chi più Neart Edizioni)

Premio speciale Opera teatrale a Eugenio Sideri con “Lo Squalo” Editore Monologo.

Giallo noir premio a Paolo Sanna e il suo “Un coniglio bianco in una tormenta di neve” edito da Albatros

Ulteriori Premi speciali sono:

Miglior Opera (Poesia, racconto, libro) a tematica: Sociale (Premio Daniele Donati) a Loretta Emiri, autrice di Discriminati (Seri Editori)

Umoristica (Premio Gioacchino Belli) a Vincenzo e Massimo Guaglione, autori di “Gemelli dalla nascita (con tanto di pedigree) (Selfpublishing Youcanprint)

Erotica a Mauro Parisse con “Maria, Saffo e Selene… edito da Albatros.

Fantasy a Federico Paccani e il suo “I segreti di Asgralot” (Edizioni A.Car)

Omphalos alla miglior opera, racconto breve, con tema autismo a Sabino De Bari autore di “Partitura per pioggia”

Miglior Saggio a Giuseppe Lorentini e “L’ozio coatto” edito da Ombre Corte

Letteratura del viaggio premio a Bruno Zan, che ha scritto “Da Venezia a Rodi sulle rotte dei Capitani da Mar (Albatros)

Letteratura per ragazzi premio a Maria Concetta Armetta, autrice di “Armalilandia” – Pietro Vittorietti Edizioni

Miglior Giovane Poeta a Serena Ricci con “Je Reviendrai (Tornerò) edito da Albatros

e Premio Speciale Pelasgo 968 a Roberta Franchi autrice di “Dallagrande madre alla madre n. 3 volumi” (Edizioni dell’Orso)

Da evidenziare, tra gli autori locali che hanno partecipato, la segnalazione per l’edito a Giulia Ciriaci (segnalazione Per ragazzi), Chiara Galiffa (Segnalazione Opera Prima), Giorgio Massi (Menzione d’Onore), Fania Pozielli (Segnalazione Tematica sociale), Antonella Roncarolo (Menzione d’Onore) e per l’Inedito a Emidio Albanesi e Maria Rita Massetti. E con loro le case editrici locali che li hanno pubblicati, come Artemianova, Di Felice, Mauna Loa e Seri.

La giuria: Presidente della giuria tecnica della sezione narrativa è Filippo La Porta, quella del libro di poesia Giovanni D’Alessandro, Presidente giuria giallo/Noir Massimo Lugli e del Romanzo storico Andrea Frediani. Ulteriore sezione, Racconto breve è presieduta da Alessandro Morbidelli. L’Opera Teatrale, introduzione per la nuova edizione del concorso, è presieduta da Italo Conti.”

