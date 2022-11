GROTTAMMARE – E’ stato indetto il 14^ Premio Letterario Nazionale Città di Grottammare- Franco Loi, organizzato dall’associazione Pelasgo968 di Grottammare, con il patrocinio del comune di Grottammare, della Provincia di Ascoli Piceno, del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, di Omphalos Autismo e Famiglie, del Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto, dell’Università degli studi di Teramo, della Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, Consolato Onorario della Repubblica di Moldova ad Ascoli Piceno, di Abruzzo Book Festival e dell’associazione I Luoghi della Scrittura. Presidente onorario del premio è la scrittrice Dacia Maraini, che sarà presente alla cerimonia di premiazione in programma a maggio 2023.

Il concorso letterario è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri che alla scadenza del bando, il 31 gennaio 2023, abbiano compiuto il 18° anno di età, e si articola nelle seguenti sezioni:

Sez. A–Poesia inedita in lingua italiana a tema libero,

Sez. B–Poesia inedita in vernacolo a tema libero.

Sez. C–Racconto/saggio breve/ inediti a tema libero.

Sez. D1-Libro Edito di Poesia, (Pubblicato dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2023)

Sez. D2-Libro Edito di Narrativa/Saggio/(Pubblicati dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2023)

Sez. E- Opera prima edita (Pubblicata dal 1 gennaio 2021 al 31 gennaio 2023)

Sez. F- Libro inedito

In palio anche i seguenti Premi speciali:

Premio Speciale metrica a una poesia

-Premio Speciale Omphalos (autismo e famiglie) alla migliore opera (poesia, racconto, libro) avente come tema l’autismo

-Premio Speciale letteratura per ragazzi

Per il miglior libro per bambini/ragazzi

-Premio Speciale miglior saggio (libro)

-Premio Speciale “GialloGrattommare”

Per il miglior racconto/libro giallo, poliziesco, noir

Ulteriori Premi speciali sono per la miglior opera (poesia, racconto, libro) a tematica sociale (Premio Daniele Donati), umoristica (Premio Gioacchino Belli), erotica, fantasy.

Presidente della giuria tecnica della sezione narrativa è Filippo La Porta, della poesia inedita lingua italiana Giovanni D’Alessandro, del libro di poesia, Massimo Gezzi, della poesia inedita in vernacolo Vittorio Verducci; il Presidente della giuria giallo/Noir è Massimo Lugli (vice Francois Morlupi), e del romanzo storico Fabiano Massimi. L’ ulteriore sezione racconto breve è presieduta da Alessandro Morbidelli e quella del Premio speciale miglior saggio (libro) da Elena Malta.

Per ulteriori informazioni: www.pelasgo968.it e pelasgo968@gmail.com.