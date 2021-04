Un messaggio per la vicinanza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “I giocatori e lo staff della Samb ringraziano Mariano De Angelis del B&B Faraone di Villa Rosa che ha ospitato alcuni calciatori nella sua struttura”.

Questo il messaggio di ringraziamento di giocatori, e non solo, per la vicinanza dimostrata dal locale abruzzese in questo momento difficile di crisi societaria.

