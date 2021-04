FERMO – Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo in azione in questi giorni.

I militari hanno denunciato un 47enne siciliano per truffa.

Secondo quanto riportato da una nota stampa diffusa dall’Arma fermana il 2 aprile, l’uomo aveva ricevuto oltre 2 mila euro per la vendita di una Panda ad una persona di Monte Urano.

Ricevuti i soldi, si legge nel comunicato, però, il veicolo non era mai giunto a destinazione dall’acquirente. Dopo gli accertamenti dei carabinieri, è scattata la denuncia.

Militari impegnati nel Fermano anche per il rispetto delle norme anti-Covid: due multe per spostamenti non consentiti dal Dpcm.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.