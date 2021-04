GROTTAMMARE-La S.S.D. Grottammare Calcio 1899 comunica di essersi aggiudicata le prestazioni sportive di Dylan Mascitti, attaccante classe 1993, Valerio Curzi, attaccante classe 1999, Riccardo Massaroni, centrocampista classe 2000, Gianluca Mancini, difensore classe 1996 e Federico Porfiri, difensore classe 1993.

La Società biancoceleste augura ai nuovi tesserati di poter raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati.

I 5 rinforzi si sono già messi a disposizione del tecnico rivierasco Massimiliano Zazzetta.

ECCELLENZA MARCHE 2021-LA RIPARTENZA:

Sono 12 le squadre di Eccellenza marchigiana che hanno comunicato la loro volontà di ripartire per giocarsi un posto in serie D nella prossima stagione calcistica 2021/22.

Si tratta di Anconitana, Atletico Ascoli, Atletico Azzurra Colli, Atletico Gallo Colbordolo, Forsempronese, GROTTAMMARE, Jesina, Montefano, PORTO D’ASCOLI, Sangiustese, Valdichienti Ponte e Vigor Senigallia.

Hanno invece deciso di non partecipare 6 società: Biagio Nazzaro Chiaravalle, Fabriano Cerreto, Marina, San Marco Servigliano Lorese, Urbania ed Urbino (che comprende anche l’ex Atletico Alma Fano).

Le 12 squadre al via sono state divise in 2 gironi da 6 ciascuno, con gare di andata e ritorno. Le vincenti si affronteranno per la sfida finale che determinerà la vittoria del campionato Regionale di Eccellenza 2021. Non ci saranno retrocessioni.

Ecco (sotto) i 2 Gironi (A e B) da 6 squadre ciascuno:

GIRONE A: Anconitana, Atletico Gallo Colbordolo, Forsempronese, Jesina, Montefano e Vigor Senigallia.

GIRONE B: Atletico Ascoli, Atletico Azzurra Colli, Grottammare, Porto d’Ascoli, Sangiustese e Valdichienti Ponte.

La vincente del girone A affronterà la seconda del girone B e viceversa con gare da 90 minuti con eventuali supplementari e rigori.

Finale unica in campo neutro.

Dal Coni è arrivata la dichiarazione di preminente interesse nazionale del campionato e la pubblicazione sul suo sito dei calendari di tutte le Regioni.

Programma 1a giornata d’andata Girone A di domenica 11 aprile 2021 alle ore 16:

Forsempronese-Montefano

Jesina-Anconitana

Vigor Senigallia-Atletico Gallo Colbordolo

Programma 1a giornata d’andata Girone B di domenica 11 aprile 2021 alle ore 16:

Atletico Azzurra Colli-Atletico Ascoli

Grottammare-Sangiustese

Porto d’Ascoli-Valdichienti Ponte

Sotto il Mini-Calendario completo in pdf di entrambi i Gironi (A e B).

Mini Calendario Eccellenza Marche Girone A

Mini Calendario Eccellenza Marche Girone B

Gare di Play–Off

La squadra 1a classificata del Girone A disputa una gara di sola andata sul proprio terreno di gioco contro la squadra 2a classificata del Girone B;

La squadra 1a classificata del Girone B disputa una gara di sola andata sul proprio terreno di gioco contro la squadra 2a classificata del Girone A.

Qualora al termine dei tempi regolamentari in ognuna delle succitate gare dovesse persistere il risultato di parità, si procederà nel modo seguente:

verranno disputati 2 tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e persistendo ulteriore parità verranno battuti i calci di rigore nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Gara di Finale:

Le 2 squadre vincenti le gare sopra citate disputano un’unica gara, in campo neutro.

Qualora al termine dei tempi regolamentari dovesse persistere il risultato di parità si procederà nel modo seguente:

verranno disputati 2 tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e persistendo ulteriore parità verranno battuti i calci di rigore nel rispetto delle vigenti disposizioni.

La squadra che avrà vinto la gara finale acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2021/22.

CLASSIFICA IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO:

In caso di parità di punteggio fra 2 o più squadre al termine di ognuno dei 2 gironi del Campionato di Eccellenza, si procederà alla compilazione della c.d. “classifica avulsa” fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

A) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre interessate;

B) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

C) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

D) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

E) del sorteggio.

Con la ripartenza del Campionato arriva anche il 1°cambio di panchina, la Sangiustese (che il Grottammare ospiterà al Pirani nella 1a giornata del Girone B d’Eccellenza Marche) ha esonerato il tecnico Manolo Manoni (che nelle precedenti 4 stagioni aveva guidato il Grottammare).

