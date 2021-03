FERMO – Controlli dei carabinieri, in questi giorni, nel Fermano.

I militari del Comando Provinciale di Fermo hanno arrestato un 50enne della provincia condannato ai domiciliari per guida in stato di ebbrezza alcolica, pena di 10 mesi per il reato commesso nel 2015.

I Carabinieri hanno multato 4 persone per il mancato rispetto del distanziamento in auto e un individuo per spostamento non consentito da un Comune all’altro come previsto dalle norme anti-Covid.

