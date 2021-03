Dopo le tante notizie apparse recentemente su alcuni quotidiani cartacei, il capitano della squadra rossoblu esclude di aver comunicato che è stato lui ad impegnarsi economicamente per permettere le trasferte della Samb e anche per sopperire ad altre spese

SAN BENEDETTO – Giusto per fare chiarimenti e visto le super abbondanti notizie negative che stanno uscendo su pagine locali di quotidiani nazionali e regionali, ci siamo sentiti in dovere di sentire il capitano della Sambenedettese Maxi Lopez per alcune conferme.

È stato scritto che sei stato tu (insieme a Montero Ndd) a pagare le spese per la trasferta di Pesaro e che pagherai anche quella di Legnago che la squadra affronterà domani in vista della gara di domenica alle ore 15.

“Non ho mai fatto dichiarazioni simili e quindi rilasciato interviste affermando quanto mi riferisci. Guardi direttore io non mi sono mai sentito di rilasciare simili dichiarazioni”

Ok, ma certa stampa ha dato per certe voci del tuo impegno economico per la trasferta al posto della società. Chi può confermarle meglio di te?

“Le uniche mie dichiarazioni certificate sono quelle che metto su Instagram e delle quali mi assumo tutte le responsabilità. Delle cose che mi chiedi io non ne ho parlato con nessuno”

Onde evitare fraintesi ho aggiunto: su Instagram hai messo che pagherai la trasferta di Legnago e anche i tamponi necessari per poter scendere in campo?

“No, no, di ufficiale no, poi se hanno rilasciato interviste e hanno detto qualcosa, non sono certo state mie comunicazioni”

Chi può lasciare dichiarazioni al posto tuo, non sarebbe corretto

“Con tutte le cose che si dicono e si leggono non posso stare ogni volta a contrastare e a smentire perché mi tolgono energia”

Ma proprio per questo, siccome il mio giornale non raccoglie chiacchiere ma solo fatti, ti ho chiamato per capire la verità, se mi avessi confermato lo avrei detto anch’io a chiare lettere. Perché a volte succede che basta la voce di qualche tifoso per farla diventare una notizia giornalistica, a noi non basta e per questo sono venuto alla fonte.

“Sì, adesso mi segno il suo numero e la chiamerò se ne avessi bisogno”

A proposito del ricorso all’Aic magari era meglio convocare prima una conferenza, alla presenza del presidente.

“Magari sì ma dopo avergli chiesto più volte un incontro, abbiamo fatto la scelta di scrivere all’Associazione calciatori”

Grazie e a presto

