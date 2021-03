L’uruguagio: “L’Arezzo oggi ha fatto una gran partita in difesa -commenta il mister – e sono vivaci e bravi nelle ripartenze, questo ci ha fatti un po’ abbassare” -VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Paolo Montero commenta la vittoria per 1-0 della Samb sull’Arezzo dopo oltre un mese senza vittorie per i rossoblu. “Oggi l’importante era il risultato. Adesso, a salvezza raggiunta, adesso ci serve ottenere una posizione buona per i playoff, una posizione che ci consenta due risultati su tre.

“L’Arezzo oggi ha fatto una gran partita in difesa -commenta il mister – e sono vivaci e bravi nelle ripartenze. La cosa più importante oggi è che quando entra uno e esce un altro non si nota la differenza, chi è in panchina è il termometro della squadra”. Ancora il mister: “Ci siamo abbassati? Merito anche loro che sono bravi davanti”.

