SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sulla base del rapporto in tempo reale della Regione Marche in relazione al numero dei casi di positività Covid-19 organizzato per comune, è il capoluogo Ancona in grande sofferenza: ben 711 i positivi attuali, con oltre 1500 persone in quarantena.

Fortemente colpita tutta la zona che poi verte su Ancona: Jesi 311 positivi, Senigallia 294. Pesaro, con una popolazione simile al capoluogo, ha 322 positivi.

Civitanova 226, Macerata 129, Fermo 102, Porto Sant’Elpidio 118, Porto San Giorgio 53, Sant’Elpidio a Mare 57.

Venendo al Piceno, la città con maggiore diffusione del virus è San Benedetto con 172 persone, seguita da Ascoli con 148, quindi Grottammare con 50, Monteprandone 41, Cupra Marittima 35, Castel di Lama 21, Spinetoli 15, Acquaviva 14.

