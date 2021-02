MARTINSICURO – A partire da mercoledì 17 febbraio e per le successive giornate di giovedì 18 e venerdì 19 febbraio, presso il Palazzetto dello Sport di Martinsicuro, dalle ore 9, su disposizione del Ministero della Sanità e della Asl Teramo, inizieranno le vaccinazioni Covid-19 solo per gli ultra ottantenni che hanno manifestato l’interesse sull’apposita piattaforma online della Regione Abruzzo.

Il Comune di Martinsicuro provvederà, attraverso personale autorizzato, a contattare telefonicamente gli ultra-ottantenni inseriti nella lista consegnata dalla Asl di Teramo.

Ai medesimi verrà comunicato il giorno e la fascia oraria nella quale dovranno presentarsi presso il Palazzetto dello Sport per la somministrazione del vaccino.

Nel giorno e nell’ora comunicati telefonicamente dovranno presentarsi con la massima puntualità solo gli ultraottantenni che sono stati contattati, muniti di:

• Tessera Sanitaria;

• Documento di riconoscimento (Carta d’identità, Patente, Passaporto, ecc.)

Gli ultra ottantenni impossibilitati a muoversi saranno vaccinati direttamente a domicilio da operatori della Asl Teramo previa comunicazione telefonica.

Non verranno eseguiti vaccini alle persone non iscritte nella piattaforma e non contattate dal Comune di Martinsicuro.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.