SAN BENEDETTO – Al via da domani mercoledì 8 ottobre, nel territorio della Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, così come in tutte le Marche, la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025/2026. L’unità operativa complessa di igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione dell’Ast ha iniziato oggi la distribuzione dei vaccini ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dei distretti sanitari di Ascoli e San Benedetto, per un totale di circa 45mila dosi.

Anche quest’anno è possibile la co-somministrazione gratuita con il vaccino anti Covid-19 aggiornato alle ultime varianti. L’obiettivo rimane quello di proteggere la popolazione riducendo il rischio di malattia, di ospedalizzazioni e di decessi legati all’influenza, oltre a quello di limitare la trasmissione dei virus a chi è più vulnerabile. I destinatari principali a cui la campagna di vaccinazione si rivolge sono le persone di età superiore, o uguale, a 60 anni, le donne in gravidanza e nel post partum, i bambini dai 6 mesi in su, i soggetti fragili e di tutte le età con condizioni croniche che aumentino il rischio di complicanze, nonché i loro familiari e contatti stretti. La vaccinazione è altresì raccomandata, e offerta attivamente e gratuitamente, a chi lavora in settori strategici come gli operatori sanitari, gli appartenenti alle forze dell’ordine e i vigili del fuoco, ma anche a altre categorie socialmente utili, ai donatori di sangue e ai lavoratori a contatto con gli animali.

Gli adulti possono vaccinarsi negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei servizi vaccinali dell’Ast di Ascoli (in quest’ultimi previa prenotazione) e nelle farmacie aderenti. I bambini dai pediatri di libera scelta, oltre che negli ambulatori dei servizi vaccinali, con le stesse modalità degli adulti. Il vaccino viene somministrato come unica dose negli adulti e nei bambini immunizzati in precedenza, mentre con due dosi a distanza di un mese ai bambini al di sotto dei 9 anni che non siano mai stati vaccinati. La vaccinazione avviene con una iniezione intramuscolo sul braccio, mentre per i più piccoli di età compresa tra i 2 e i 6 anni è possibile utilizzare il vaccino spray nasale. Partecipano alla campagna vaccinale anche le strutture sanitarie ospedaliere, e nelle strutture residenziali per anziani è organizzata dai distretti sanitari con la collaborazione dei medici di medicina generale. Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai servizi vaccinali dell’Ast: segreteria di Ascoli, 0736/358034, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13, segreteria di San Benedetto, 0735/793663, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13.

“La campagna vaccinale che inizia domani – sottolinea il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo – è frutto di un’iniziativa coordinata regionale che trova la nostra Ast pronta grazie al dipartimento di prevenzione e alla sinergia con le direzioni distrettuali. Fondamentale è il ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri che capillarmente si occupano della popolazione sul territorio, e ringrazio anche le farmacie. Invito i cittadini che rientrano nei target a sottoporsi alla vaccinazione con serenità, nella consapevolezza che questo è uno strumento efficace per contrastare e ridurre gli effetti negativi dell’influenza sui più fragili”.

“La campagna antinfluenzale rappresenta un momento cruciale per la tutela della salute pubblica – aggiunge il direttore sanitario dell’Ast di Ascoli, Maria Bernadette Di Sciascio -. L’obiettivo è non solo ridurre la diffusione del virus e le complicanze nei soggetti più fragili, ma anche garantire la continuità dei servizi sanitari nel periodo invernale. Grazie alla collaborazione tra i medici di medicina generale, i pediatri e le strutture dell’Ast, la popolazione potrà accedere in modo semplice e sicuro alla vaccinazione. Invitiamo tutti i cittadini a cogliere questa opportunità di prevenzione, fondamentale per proteggere sé stessi e la comunità”.

“Quest’anno la stagione influenzale – conclude il direttore del dipartimento di prevenzione dell’Ast di Ascoli, Claudio Angelini – è caratterizzata da un mix di virus respiratori: influenzale, Covid-19 e respiratorio sinciziale. La sintomatologia: esordio improvviso con febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari e articolari, mal di testa. Alcune persone possono avere vomito e diarrea. Le previsioni sull’influenza si basano sui dati dell’Australia, dove predominante è stato il virus definito australiano. Il picco si prevede possa arrivare i primi di gennaio, anche se, come accaduto negli ultimi anni, potrebbe esserci un incremento dei casi fino a marzo. La prevenzione avviene con la vaccinazione da effettuarsi già da ora, ed è particolarmente importante per le categorie a rischio come anziani, persone con patologie croniche e personale sanitario. Si consigliano cinque regole per affrontare la stagione: buonsenso, vaccinazione, automedicazione responsabile, test per Covid-19 e limitato uso di antibiotici che devono essere prescritti dal medico curante”.