TERAMO – Terza vittoria in tre partite per la De Mitri – Energia 4.0 e vetta della classifica del girone I2 della B2 di pallavolo femminile mantenuta, anche se ora in coabitazione con Manoppello. Le rossoblù di coach Capriotti passano a Teramo 3-2 (24-26; 25/15; 21/25; 25/22; 15/9) contro la LG Impianti Futura di Jana Kruzikova dopo essersi trovate per due volte in svantaggio, cosa mai capitata nelle prime due gare di campionato.

E proprio nella forza di carattere che ha portato capitan Tiberi e compagne a rimontare che sta la chiave di volta della partita del Pala San Gabriele, che ha fornito comunque altre indicazioni utili ai tecnici della squadra marchigiana. L’esordio stagionale con punti di Cicchitelli e Vallesi, la grinta delle più esperte Benazzi, Di Marino e Tiberi che hanno scosso le compagne più giovani con le loro giocate e l’organizzazione tecnica fornita da Capriotti e dal suo staff hanno alla fine fatto volgere la gara a favore della De Mitri – Energia 4.0. Gara a fasi alterne con un primo set perso dopo aver giocato un set-ball, ma un secondo vinto con largo scarto.

Nel terzo parziale le teramane, guidate dall’ottima organizzazione tattica del coach Kruzikova, trovavano nel finale lo smalto per allungare e chiudere, ma qui usciva fuori il carattere delle rossoblù che rispondevano colpo su colpo, chiudendo quarto set e tie break a proprio favore.

Il tabellino della De Mitri – Energia 4.0: Ragni 11, Cappelletti 1, Nardi 1, Gennari, Annunzi (L2), Vallesi 1, Cicchitelli 1, Di Clemente (L1), Gulino 1, De Angelis, Benazzi 19, Tiberi 16, Di Marino 15, Beretti 9. All.: Capriotti-Ruggieri. Sabato la De Mitri – Energia 4.0 torna a giocare tra le mura amiche della palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio ospitando la Centro Diesel Pagliare, reduce da due vittorie consecutive.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.